Явка на выборах в Подмосковье превысила 38%

Как сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, на выборах депутатов Госдумы России в Москве электронными и бумажными бюллетенями проголосовали 3 130 000 избирателей на 20:00 мск. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 18:27 мск составила 40,07%. На 15:24 по мск явка на выборы в Государственную думу составляла 38,29%.