Явка на выборах в Подмосковье превысила 38%
Явка на выборах депутатов Государственной думы РФ в Московской области на 20:00 составила 38,81%. Об этом в Telegram-канале сообщил Мособлизбирком.
«На избирательных участках [проголосовало] 32,84%, дистанционное электронное голосование – 83,04%», – говорится в публикации.
Как сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, на выборах депутатов Госдумы России в Москве электронными и бумажными бюллетенями проголосовали 3 130 000 избирателей на 20:00 мск. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 18:27 мск составила 40,07%. На 15:24 по мск явка на выборы в Государственную думу составляла 38,29%.
18 сентября явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Московской области к 15:00 мск составила 7,16%. Мособлизбирком отмечал, что при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) этот показатель достиг 58,3%. В регионе насчитывается свыше 6,1 млн избирателей. При этом 732 000 человек заранее подали заявления на участие в ДЭГ.