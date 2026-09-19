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Явка на выборах в Подмосковье превысила 38%

Сергей Пахомов

Явка на выборах депутатов Государственной думы РФ в Московской области на 20:00 составила 38,81%. Об этом в Telegram-канале сообщил Мособлизбирком.

«На избирательных участках [проголосовало] 32,84%, дистанционное электронное голосование – 83,04%», – говорится в публикации.

Как сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, на выборах депутатов Госдумы России в Москве электронными и бумажными бюллетенями проголосовали 3 130 000 избирателей на 20:00 мск. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 18:27 мск составила 40,07%. На 15:24 по мск явка на выборы в Государственную думу составляла 38,29%.

18 сентября явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Московской области к 15:00 мск составила 7,16%. Мособлизбирком отмечал, что при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) этот показатель достиг 58,3%. В регионе насчитывается свыше 6,1 млн избирателей. При этом 732 000 человек заранее подали заявления на участие в ДЭГ.

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