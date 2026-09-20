Фидан: Турция оказывает Саудовской Аравии военную помощь в борьбе с хуситами
Анкара оказывает Эр-Рияду техническую военную поддержку в борьбе с атаками поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Йемене. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Могут возникнуть военные потребности, особенно в некоторых технических областях, и у нас не будет проблем с их удовлетворением», – сказал он (цитата по Bloomberg).
Таким образом Фидан прокомментировал возможность активации трехстороннего соглашения об обороне с Саудовской Аравией и Пакистаном.
15 сентября стало известно, что Саудовская Аравия запросила у Великобритании военную помощь из-за хуситов. Как писал Bloomberg, речь идет об оперативной помощи саудовским военным в сдерживании хуситов, а также содействии в защите нефтяной инфраструктуры королевства от ударов.
С августа гражданская война в Йемене переживает новый виток эскалации. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.