Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KAZT360,4+1,46%UTAR8,6-2,93%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,94+0,21%RGBITR772,05+0,31%
Главная / Политика /

Фидан: Турция оказывает Саудовской Аравии военную помощь в борьбе с хуситами

Антон Потоков
Yahya Arhab / EPA / ТАСС
Yahya Arhab / EPA / ТАСС

Анкара оказывает Эр-Рияду техническую военную поддержку в борьбе с атаками поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Йемене. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Могут возникнуть военные потребности, особенно в некоторых технических областях, и у нас не будет проблем с их удовлетворением», – сказал он (цитата по Bloomberg).

Таким образом Фидан прокомментировал возможность активации трехстороннего соглашения об обороне с Саудовской Аравией и Пакистаном.

15 сентября стало известно, что Саудовская Аравия запросила у Великобритании военную помощь из-за хуситов. Как писал Bloomberg, речь идет об оперативной помощи саудовским военным в сдерживании хуситов, а также содействии в защите нефтяной инфраструктуры королевства от ударов.

С августа гражданская война в Йемене переживает новый виток эскалации. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.

Читайте также:Хуситы заявили об уничтожении саудовского истребителя F-15
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её