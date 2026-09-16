Хуситы заявили об уничтожении саудовского истребителя F-15

10 сентября хуситы захватили город Моха и остров Ханиш. Захват этих двух стратегически важных точек может поставить под угрозу пролив Баб-эль-Мандеб – один из важнейших судоходных маршрутов. Также закрепление на этих пунктах может дать хуситам возможность контролировать торговлю на данном направлении.