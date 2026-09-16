Хуситы заявили об уничтожении саудовского истребителя F-15
Над йеменским Марибом сбили саудовский истребитель F-15. Об этом заявил военные представитель хуситов Йемена Яхья Сариа в Telegram.
«Вооруженные силы Йемена отразили атаку истребителя саудовской авиации типа F-15 в небе над провинцией Мариб, используя ракеты местного производства», – говорится в сообщении.
Гражданская война в Йемене переживает новый виток эскалации. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.
10 сентября хуситы захватили город Моха и остров Ханиш. Захват этих двух стратегически важных точек может поставить под угрозу пролив Баб-эль-Мандеб – один из важнейших судоходных маршрутов. Также закрепление на этих пунктах может дать хуситам возможность контролировать торговлю на данном направлении.