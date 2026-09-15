Саудовская Аравия запросила у Великобритании военную помощь из-за хуситов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм рассматривает запрос Эр-Рияда, но пока неизвестно, готов ли он одобрить запрошенные меры. При этом, по данным Bloomberg, Бернэм уже согласился направить в Саудовскую Аравию британских военных советников. Представитель британского правительства заявил, что Лондон будет работать с партнерами для поддержания стабильности в регионе.