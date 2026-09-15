Саудовская Аравия запросила у Великобритании военную помощь из-за хуситов
Саудовская Аравия просит англичан о военной помощи, пишет Bloomberg. Эр-Рияд обратился к Лондону на фоне продвижения йеменских хуситов вдоль побережья Красного моря.
По данным агентства, Саудовская Аравия запросила у Великобритании дипломатическую и военную поддержку. В частности, речь идет об оперативной помощи саудовским военным в сдерживании хуситов, а также содействии в защите нефтяной инфраструктуры королевства от ударов.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм рассматривает запрос Эр-Рияда, но пока неизвестно, готов ли он одобрить запрошенные меры. При этом, по данным Bloomberg, Бернэм уже согласился направить в Саудовскую Аравию британских военных советников. Представитель британского правительства заявил, что Лондон будет работать с партнерами для поддержания стабильности в регионе.
Британские чиновники предупредили премьера, что захват хуситами Баб-эль-Мандебского пролива может оказать «катастрофическое» воздействие на международное судоходство и мировую экономику. Опасения связаны в том числе с возможным дальнейшим ростом цен на нефть и инфляции.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман также обращался к президенту США Дональду Трампу с призывом нанести удары по хуситам. По данным Bloomberg, Вашингтон пока воздерживается от прямого участия в боевых действиях и направил в королевство военных советников.
13 сентября представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удар по военной базе Шарура на юге Саудовской Аравии. Целями операции хуситов, по словам Сари, стали саудовские склады оружия, а также командные и контрольные центры. 11 сентября хуситское движение «Ансар Аллах» установило контроль над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим.