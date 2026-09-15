Вэнс рассказал о переговорах США с хуситами

«Мы поддерживаем постоянный контакт с эмиратской и саудовской сторонами, а также с другими странами региона, поэтому администрация США внимательно следит за ситуацией. Мы также ведем прямые переговоры с самими хуситами», – сказал Вэнс (цитата по «РИА Новости»).