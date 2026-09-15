Вэнс рассказал о переговорах США с хуситами
США вступили в контакт с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы) на фоне их продвижения в районе Красного моря. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы поддерживаем постоянный контакт с эмиратской и саудовской сторонами, а также с другими странами региона, поэтому администрация США внимательно следит за ситуацией. Мы также ведем прямые переговоры с самими хуситами», – сказал Вэнс (цитата по «РИА Новости»).
Вице-президент добавил, что Вашингтон контролирует ситуацию. При этом он признал, что обстановка в регионе остается нестабильной.
13 сентября представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удар по военной базе Шарура на юге Саудовской Аравии. Целями операции хуситов, по словам Сари, стали саудовские склады оружия, а также командные и контрольные центры.
11 сентября «Ансар Аллах» установило контроль над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим.