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Памфилова: явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Явка на выборах в Госдуму девятого созыва превысила показатель на выборах 2021 г. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Итоговая явка на выборах в Государственную думу в 2021 г. составила 51,72%. В 17:40 мск явка на выборах-2026 достигла 54,41%. Она преодолела 50%-ный порог днем 20 сентября.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. По итогам будут распределены 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Впервые депутатов выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ДНР выборы завершили в 14:00 мск 20 сентября из соображений безопасности.

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