Памфилова: явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. По итогам будут распределены 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Впервые депутатов выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ДНР выборы завершили в 14:00 мск 20 сентября из соображений безопасности.