Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%
Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Об этом сообщается на портале ДЭГ.
По данным на 17:50 мск был выдан 3 622 001 бюллетень. Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.
Как сообщала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, хакеры используют искусственный интеллект (ИИ) для совершения атак на избирательную систему в дни голосования. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки на веб-серверы и сервисы голосования, а также телекоммуникационные сети, сообщила она.
В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) до этого заявили, что хакерской атаке подвергается система электронного голосования в столице.
20 сентября – последний день голосования на выборах депутатов Госдумы, представителей в региональные парламенты и глав регионов восьми субъектов. Участки по всей стране открыты до 20:00.