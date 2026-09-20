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Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

Ася Султанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Об этом сообщается на портале ДЭГ.

По данным на 17:50 мск был выдан 3 622 001 бюллетень. Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.

Как сообщала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, хакеры используют искусственный интеллект (ИИ) для совершения атак на избирательную систему в дни голосования. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки на веб-серверы и сервисы голосования, а также телекоммуникационные сети, сообщила она.

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) до этого заявили, что хакерской атаке подвергается система электронного голосования в столице. 

20 сентября – последний день голосования на выборах депутатов Госдумы, представителей в региональные парламенты и глав регионов восьми субъектов. Участки по всей стране открыты до 20:00. 

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