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Явка на выборах в Госдуму превысила 56%

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

По предварительным данным ЦИК, явка на выборах в Государственную думу на момент официального закрытия всех участков в последний день голосования составила 56,66%. Показатель превысил явку на выборах 2021, 2016, 2003 и 1993 гг.

В Мосгоризбиркоме заявили о масштабных хакерских атаках на систему электронного голосования, в том числе на электронный список избирателей, отвечающий за выдачу бумажных бюллетеней на участках.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что представитель одной из партий в Москве предпринял попытку внедрить вредоносную программу в систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием.

Выборы 2026 г. прошли с 18 по 20 сентября. Россияне избирали депутатов Госдумы, а в 39 регионах страны выбирали представителей в местные законодательные собрания, в восьми субъектах – глав регионов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявлял, что выборы в России проходят «почти идеально», то есть с минимальным количеством нарушений.

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