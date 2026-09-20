ЕР набирает 56,86% по федеральному округу после обработки 23,9% голосов
После обработки 23,9% протоколов на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу лидирует «Единая Россия» с 56,86%. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.
КПРФ набирает 13,96% голосов, ЛДПР – 9,37%, «Новые люди» – 8,06%, «Справедливая Россия» – 5,22%. Партия пенсионеров получает 2,08%, «Зеленые» – 0,96%, «Коммунисты России» – 0,9%, «Родина» – 0,63%.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.
Голосование сопровождалось кибератаками (более 13 000 DDoS из Украины, Великобритании, Бразилии, Мексики, Индонезии, Индии), все они были отражены.