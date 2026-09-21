Захарова заявила о нечеловеческом давлении в странах НАТО на выборах в Госдуму

«Я вам хочу сказать как человек, видящий это все изнутри. То, что это, мне кажется, уже даже за пределом человеческих возможностей то, что было сделано. Ну, правда, вот это моя личная оценка. Потому что давление было нечеловеческое, давление было в странах натовских просто вплоть до физического», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).