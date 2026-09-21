Захарова заявила о нечеловеческом давлении в странах НАТО на выборах в Госдуму
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE» заявила, что давление в странах НАТО на выборах в Госдуму было нечеловеческим, вплоть до физического.
«Я вам хочу сказать как человек, видящий это все изнутри. То, что это, мне кажется, уже даже за пределом человеческих возможностей то, что было сделано. Ну, правда, вот это моя личная оценка. Потому что давление было нечеловеческое, давление было в странах натовских просто вплоть до физического», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Официальный представитель МИД добавила, что информационный фон через вбросы и соцсети «добивает до любого уголка планеты».
«У нас последний участок сегодня закроется в пять утра по Москве уже 21-го числа. Это Латинская Америка... Поэтому давайте все-таки дождемся, чтобы уже сказать, что ее [угрозы] уже нет. Но угроза провокаций, физических каких-то актов насилия – это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали непосредственно», – заключила Захарова.
20 сентября Захарова сообщала, что зарубежные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы в Армении, Сербии и на Кипре вошли в число самых активных.