Павлюченкова вышла на второе место в Ленинградском округе №197

18 сентября эксперты предсказывали «умеренно конкурентный» сценарий в округах, где один из кандидатов обладает преимуществом, но его соперники ведут активную кампанию. Среди таких – Ленинградский округ. Там вероятна победа кандидата «Единой России», участника спецоперации Эльдара Шарипова, но с незначительным отрывом от конкурентов – многолетнего депутата «Справедливой России» Галины Хованской и Павлюченковой.