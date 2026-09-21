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Павлюченкова вышла на второе место в Ленинградском округе №197

Дарья Снегова
Telegram-канал Анастасии Павлюченковой
Telegram-канал Анастасии Павлюченковой

Кандидат от партии «Новые люди» Анастасия Павлюченкова вышла на второе место в Ленинградском одномандатном округе №197, набирая 15,18% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные голосования.

Лидирует в округе Эльдар Шарипов от «Единой России» с результатом 34,70%. Замыкает тройку Галина Кованская от «Справедливой России» с 12,31%.

18 сентября эксперты предсказывали «умеренно конкурентный» сценарий в округах, где один из кандидатов обладает преимуществом, но его соперники ведут активную кампанию. Среди таких – Ленинградский округ. Там вероятна победа кандидата «Единой России», участника спецоперации Эльдара Шарипова, но с незначительным отрывом от конкурентов – многолетнего депутата «Справедливой России» Галины Хованской и Павлюченковой.

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