«Единая Россия» может одержать победу на выборах во всех округах Москвы

«Единая Россия» может одержать победу на выборах во всех округах МосквыПо спискам партия в столице на выборах в Госдуму может получить 41–44%, говорится в докладе АПЭК
«Единая Россия» на выборах в Госдуму по Москве может получить 41–44% голосов избирателей по спискам и победить в 15–16 одномандатных округах. Прогнозы приводятся в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Парламентская кампания – 2026 в Москве», с которым ознакомились «Ведомости».
КПРФ в столице может рассчитывать на 15–17% голосов. «Новые люди» могут получить 13–15%. ЛДПР – 12–14% по списку, «Справедливая Россия» – 4–6%. Всего в Москве 16 одномандатных округов, до одного места по мажоритарной системе, кроме «Единой России», могут получить «Новые люди» и «Справедливая Россия», считают в АПЭК.
Прогноз итогов выборов по спискам основан на социологических данных, данных фокус-групп, прогнозе перетока электората, проведенном аналитиками АПЭК, и ряде других данных, говорит гендиректор агентства Дмитрий Орлов. «Это традиционная методика, она применяется АПЭК в Москве много лет, – сказал он. – Методика прогнозирования федеральных выборов несколько отлична от нее, но не кардинально».
В отличие от 2021 г. в одномандатных округах нет заметных проектов, которые были бы ориентированы на объединение протестных избирателей вокруг оппозиционных кандидатов.
Эксперты выделили «умеренно конкурентный» сценарий в округах, где один из кандидатов обладает преимуществом, но его соперники ведут активную кампанию. Среди таких – Ленинградский округ. Там вероятна победа кандидата «Единой России», участника спецоперации Эльдара Шарипова, но с незначительным отрывом от конкурентов – многолетнего депутата «Справедливой России» Галины Хованской и кандидата «Новых людей» Анастасии Павлюченковой (возглавляла аппарат справороссов).
В большинстве же округов кампания носит «ограниченно конкурентный» характер: в округе один лидер, а у его оппонентов – слабые возможности по расширению поддержки.
«Единая Россия» в столице сохраняет доминирующие позиции. Мэр Москвы Сергей Собянин стал первым главой субъекта с 2003 г., который вошел в общефедеральную часть списка партии большинства. Что касается одномандатников, то девять из 16 кандидатов «Единой России» ранее не баллотировались в Госдуму. Москва стала одним из лидеров по числу выдвинутых в округах участников спецоперации – шесть из 16 с учетом депутата Госдумы Дмитрия Саблина. В АПЭК прогнозируют, что партия укрепит результаты по сравнению с выборами в Госдуму 2021 г.
Что касается оппозиционных партий, то здесь, как и на федеральном уровне, ожидается «усиление дробности» в борьбе за протестный электорат. В 2021 г. КПРФ доминировала на протестном фланге, говорится в докладе, но сейчас по Москве размывается оппозиционный электорат между разными партиями. Позиции «Справедливой России» ослабляются, дополнительные возможности от колеблющегося электората может получить ЛДПР. Для «Новых людей» в Москве основным вызовом является пониженный интерес к выборам со стороны электоральных групп, к которым апеллирует партия.
Колеблющийся электорат в Москве может перейти к «Единой России», КПРФ, «Новым людям» и ЛДПР практически в равных долях, поясняет Орлов: «Однако электорат ЛДПР и «Новых людей» характеризуется тем, что в нем традиционно значительна доля «избирателей последнего дня», тех, кто определяется в финале кампании. Поэтому происходящее увеличение доли колеблющихся избирателей в большей степени отвечает их интересам».
Кампания в Москве характеризуется той же сменой проблемной повестки, что и во всей России, но в столице ведется достаточно эффективная работа властей по преодолению трудностей нового времени, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В Москве показатели социального самочувствия отличаются в лучшую сторону от общероссийских, несмотря на традиционную критичность жителей столицы». С прогнозом АПЭК по округам можно согласиться, что касается результатов по спискам, то «Единая Россия» в Москве может получить 45–50%, КПРФ – 12%, «Новые люди» – 8–9%, ЛДПР – 8%, «Справедливая Россия» – 5%, дает свой прогноз Костин.
«Уровень поддержки действующей власти в столице стал выше, соответственно, вырос и рейтинг «Единой России». Поэтому оппозиционным партиям остается меньший процент электората, что обостряет конкуренцию между ними», – отмечает Костин. КПРФ в Москве давно укоренена, у нее есть представители на муниципальном уровне и в гордуме, есть актив, рассуждает эксперт: «Новые люди» являются бенефициаром запроса на перемены прогрессистского электората, которого много в Москве. ЛДПР же ведет довольно активную агитационную кампанию в столице».