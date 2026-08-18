«Единая Россия» может одержать победу на выборах во всех округах Москвы

«Единая Россия» в столице сохраняет доминирующие позиции. Мэр Москвы Сергей Собянин стал первым главой субъекта с 2003 г., который вошел в общефедеральную часть списка партии большинства. Что касается одномандатников, то девять из 16 кандидатов «Единой России» ранее не баллотировались в Госдуму. Москва стала одним из лидеров по числу выдвинутых в округах участников спецоперации – шесть из 16 с учетом депутата Госдумы Дмитрия Саблина. В АПЭК прогнозируют, что партия укрепит результаты по сравнению с выборами в Госдуму 2021 г.