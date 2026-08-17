В Госдуме предложили собирать подписи через «Госуслуги» на федеральных выборах

Эта идея не нова: еще в феврале 2024 г. председатель Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова заявляла, что предложит депутатам разрешить электронный сбор подписей избирателей через «Госуслуги» на федеральных выборах по итогам президентской кампании. Спустя два года она вернулась к этой теме на встрече с представителями политических партий, писали «Ведомости» 29 мая. Объясняя, почему такой механизм до сих пор не внедрен, Памфилова заявила, что в ЦИК ждут, «когда во всех регионах законодатели примут [соответствующие поправки]», чтобы проанализировать этот опыт.