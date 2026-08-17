В Госдуме предложили собирать подписи через «Госуслуги» на федеральных выборах

В Госдуме предложили собирать подписи через «Госуслуги» на федеральных выборахЭто позволит избавиться от «диктатуры почерковедов» и добросовестных ошибок, считают эксперты
Депутат Госдумы Станислав Наумов внес законопроект о праве самовыдвиженцев собирать подписи избирателей через «Госуслуги» на выборах федерального уровня. «Единая Россия» (ЕР) готова к детальной экспертизе текста документа совместно с экспертным сообществом, Минцифры и ЦИК.
Член фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов, баллотирующийся в IX созыв нижней палаты парламента в качестве самовыдвиженца, разработал и внес законопроект о праве сбора подписей в поддержку самовыдвижения на выборах федерального уровня через портал «Госуслуги». В соответствии с документом (копия есть у «Ведомостей»), кандидат может дистанционно собрать до 50% подписей, необходимых для регистрации.
Эта идея не нова: еще в феврале 2024 г. председатель Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова заявляла, что предложит депутатам разрешить электронный сбор подписей избирателей через «Госуслуги» на федеральных выборах по итогам президентской кампании. Спустя два года она вернулась к этой теме на встрече с представителями политических партий, писали «Ведомости» 29 мая. Объясняя, почему такой механизм до сих пор не внедрен, Памфилова заявила, что в ЦИК ждут, «когда во всех регионах законодатели примут [соответствующие поправки]», чтобы проанализировать этот опыт.
Закон о праве самовыдвиженцев собирать до 50% подписей в свою поддержку в электронном виде на региональных выборах был принят в 2020 г. С тех пор полноценно этой опцией воспользовались лишь три человека и все они были действующими губернаторами, заявил зампред ЦИК Николай Булаев на той же встрече.
В ответе депутату Наумову, который тот выложил в своем Telegram-канале, Булаев отмечает, что ЦИК правом законодательной инициативы не наделен «и по своему усмотрению изменять электоральные процедуры не в праве». Также в ответе говорится, что даже в случае принятия соответствующего закона его положения не будут распространяться на текущую избирательную кампанию.
Булаев сообщил «Ведомостям», что члены ЦИК – «к сожалению или к счастью» – не комментируют поправки в избирательное законодательство: «Это право депутатов». Подлинность своего ответа Наумову зампред комиссии подтвердить не смог, сославшись на отсутствие времени читать Telegram-каналы. «Ведомости» направили запрос в ЦИК с просьбой подтвердить позицию по праву самовыдвиженцев собирать подписи через портал «Госуслуг».
При оценке своевременности переноса региональной практики на федеральный уровень необходимо исходить из принципа правовой осмотрительности, говорит сенатор Сергей Перминов. По его словам, процесс дистанционного сбора подписей внедрялся субъектами Федерации неравномерно. «Нельзя допускать ситуации, когда технологическая готовность институтов в одних субъектах будет опережать возможности других», – подчеркнул он.
Законопроект Наумова, по мнению сенатора, заслуживает детального и глубокого обсуждения в рамках профильного комитета по государственному строительству и законодательству. ЕР готова к детальной экспертизе текста документа совместно с экспертным сообществом, Минцифры и ЦИК. Любое решение по изменению федерального избирательного законодательства должно приниматься на основе консенсуса, когда будут полностью нивелированы потенциальные юридические и технические риски», – заключил Перминов.
Наумов пострадал за подписи
Возможность сбора подписей избирателей в электронном виде на портале «Госуслуг» на региональных выборах доступна с 2020 г., это было определено федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и технически реализовано, напоминает представитель Минцифры. «Если изменения в законодательство будут приняты, Минцифры обеспечит возможность сбора подписей на портале «Госуслуг» и на федеральных выборах тоже», – сообщил он «Ведомостям».
Сбор подписей через «Госуслуги» – абсолютно логичная и правильная мера, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Мой предшественник на посту президента РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью. – «Ведомости») Станислав Наумов только повторяет ту линию, которую мы озвучиваем на протяжении последних лет. Это [сбор подписей через «Госуслуги» на федеральных выборах] позволит нам избавиться не только от пресловутой диктатуры почерковедов, но и просто от добросовестных ошибок», – сказал он.
Отдавать регистрацию кандидатов на откуп комиссиям и почерковедам – это способствовать субъективности и произволу при проверке подписей, говорит политолог Константин Калачев. По его словам, часто решение о признании подписи недействительной или недостоверной принимается на основе интерпретации норм закона членами избирательной комиссии.
«У регистрации по подписям в подписных листах есть ряд серьезных недостатков, которые часто становились предметом дискуссий и критики. Регистрация по подписям через «Госуслуги» избавляет нас от таких проблем», – отметил эксперт. По мнению Калачева, самовыдвиженец должен получить право все 100% подписей поддержавших его выдвижение граждан собрать через «Госуслуги».
Если через «Госуслуги» гражданин взаимодействует с государством по куда более чувствительным вопросам, а в стране существует дистанционное электронное голосование, довольно странно, что подтверждать поддержку кандидата по-прежнему приходится преимущественно ручкой на бумаге, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Количество самовыдвиженцев на думских выборах за последние 10 лет упало почти вчетверо, писали «Ведомости» 16 июля. Документы на выдвижение в Госдуму IX созыва подали 83 человека, 69 из них, по данным на 14 августа, утратили статус выдвинутого кандидата. Из трех действующих депутатов Госдумы, пожелавших участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев, собрали подписи в свою поддержку лишь двое, писали «Ведомости» 7 августа. Помимо Наумова это исключенный из фракции «Справедливой России» первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Петербургскому депутату Евгению Марченко, исключенному из фракции ЕР в 2021 г., не хватило, с его слов, 823 автографов для регистрации.
Лисицын затруднился обозначить «Ведомостям» свою позицию по законодательной инициативе коллеги Наумова. Сам Лисицын, с его слов, смог собрать подписи избирателей относительно без проблем.
В подготовке материала участвовала Анна Устинова