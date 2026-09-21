Федоров рассказал о влиянии фактора тревожности на выборы
Повышение тревожности среди россиян в последние месяцы перед выборами могло повлиять на ход голосования, однако эффект оказался не таким, как ожидали критики «Единой России». Об этом заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Ведомостям».
По его словам, рост тревожности действительно стал одним из факторов, проявившихся в период перед выборами. При этом, как отметил глава АЦ ВЦИОМ, ожидания относительно его возможного влияния на электоральные показатели не оправдались.
«Назло пришли и проголосовали. Это такой ответ – сильный, а не слабый», – сказал Федоров.
После обработки 90,43% протоколов участковых избирательных комиссий партия «Единая Россия» получает 57,86% голосов по партийному списку на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Партия КПРФ набирает 13,84%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 7,94%. «Справедливая Россия» пока не преодолевает необходимый порог в 5% – партия набирает 4,95%.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в интервью «Первому каналу» назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной и тяжелой за свою политическую карьеру. Во время голосования в 10 регионах были повреждены или разрушены 74 здания, где размещались территориальные и участковые избирательные комиссии. Часть комиссий перевели в резервные помещения. При этом по ее словам, на текущих выборах россияне показали «беспрецедентный уровень» консолидации.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Предварительная итоговая явка – 56,66%, выше показателей 2021, 2016, 2003 и 1993 гг. Через ДЭГ проголосовали более 3,6 млн человек. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов.
В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов. В восьми субъектах губернаторов избирали прямым голосованием – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Прошли также выборы депутатов законодательных собраний в 39 российских субъектах и выборы в городские думы десяти региональных столиц.