Федоров рассказал о влиянии фактора тревожности на выборы

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в интервью «Первому каналу» назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной и тяжелой за свою политическую карьеру. Во время голосования в 10 регионах были повреждены или разрушены 74 здания, где размещались территориальные и участковые избирательные комиссии. Часть комиссий перевели в резервные помещения. При этом по ее словам, на текущих выборах россияне показали «беспрецедентный уровень» консолидации.