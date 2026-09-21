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Главная / Политика /

Матвиенко: у Запада не получится расколоть российское общество

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор и навязывать себе чужую волю, написала в Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Итог прошедших выборов – высочайшее самоуважение российского общества, заявила она.

«Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадежно обречена», – считает Матвиенко.

Она напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не позволит противнику сорвать выборы. Председатель Совфеда поблагодарила всех проголосовавших россиян, ведь они исполнили свой гражданский долг. По словам Матвиенко, граждане глубоко поддерживают курс президента и понимают, за какие ценности идет борьба.

После обработки 90,43% протоколов участковых избирательных комиссий партия «Единая Россия» получает 57,86% голосов по партийному списку на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Партия КПРФ набирает 13,84%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 7,94%. «Справедливая Россия» пока не преодолевает необходимый порог в 5% – партия набирает 4,95%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов.

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