Матвиенко: у Запада не получится расколоть российское общество

Она напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не позволит противнику сорвать выборы. Председатель Совфеда поблагодарила всех проголосовавших россиян, ведь они исполнили свой гражданский долг. По словам Матвиенко, граждане глубоко поддерживают курс президента и понимают, за какие ценности идет борьба.