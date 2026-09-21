Кандидаты «Единой России» лидируют в 208 из 225 одномандатных округов

На выборах в Госдуму 2021 г. «Единая Россия» получила 198 из 225 одномандатных округов. Вместе с мандатами по партийному списку партия заняла 324 из 450 мест в нижней палате. Половина депутатов Госдумы избирается по одномандатным округам, еще 225 – по федеральному партийному списку.