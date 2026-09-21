Кандидаты «Единой России» лидируют в 208 из 225 одномандатных округов
Кандидаты «Единой России» лидируют в 208 из 225 одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Это следует из данных ЦИК РФ после обработки 95,88% протоколов. Подсчет голосов продолжается.
Кандидаты КПРФ занимают первые места в пяти округах, «Справедливой России» – в четырех, ЛДПР – в двух. Представитель «Родины» лидирует в одном округе. Еще в четырех округах первые места занимают самовыдвиженцы.
На выборах в Госдуму 2021 г. «Единая Россия» получила 198 из 225 одномандатных округов. Вместе с мандатами по партийному списку партия заняла 324 из 450 мест в нижней палате. Половина депутатов Госдумы избирается по одномандатным округам, еще 225 – по федеральному партийному списку.
После обработки 95,39% протоколов «Единая Россия» набирает 57,82% голосов по партийному списку. КПРФ получает 13,8%, ЛДПР – 8,99%, «Новые люди» – 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Последняя пока не преодолевает 5%-ный барьер для получения мандатов по партийному списку.