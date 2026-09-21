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Главная / Политика /

Песков: информагентства сейчас сталкиваются с «беспрецедентными вызовами»

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сегодня мир переживает нелегкий период трансформации во многих сферах, в том числе в сфере информации, заявил на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Весь мир сейчас переживает очень нелегкий период – это период трансформации и в мировой экономике, и в мировой политике, и в системе международных отношений, и, конечно же, в мировой информации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что в подобных условиях многие международные агентства сталкиваются с «беспрецедентными вызовами». Он отметил, что информационные войны и фейки «быстро не закончатся», они продолжают развиваться. Поэтому информагентства должны приложить немало усилий, чтобы с ними бороться.

В августе Песков заявил, что Европа постоянно публикует информацию о якобы готовившемся нападении России на страны НАТО. По словам премьера, это не имеет ничего общего с реальностью.

18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет агрессивных намерений в отношении европейских стран. Он подчеркнул, что у России нет оснований для подобных действий.

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