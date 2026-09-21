ЛДПР впервые в истории прошла в парламент Чечни
Впервые в истории ЛДПР прошла в парламент Чечни. Партия преодолела барьер в 5% в регионе, следует из результатов Центризбиркома.
Список ЛДПР на выборах в чеченский парламент возглавлял президент Академии наук республики и экс-министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
С 2013 по 2022 г. в Чечне не работало реготделение ЛДПР. Оно самораспустилось после призыва ныне покойного лидера партии Владимира Жириновского оградить Северный Кавказ колючей проволокой и ввести в республиках макрорегиона штраф за третьего ребенка после устроенного уроженкой Дагестана теракта в Волгограде. Члены чеченской ячейки партии оценили эти слова как «покушение на демократические принципы, которые лежат в основе российской государственности». В 2022 г., уже после смерти Жириновского, реготделение партии вновь открылось.
В августе 2026 г. лидер ЛДПР Леонид Слуцкий стал единственным из лидеров парламентских партий, который прилетел в Чечню, чтобы почтить память первого президента Чечни Ахмата Кадырова в связи с 75-летием со дня его рождения.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей.