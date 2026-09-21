ЛДПР впервые в истории прошла в парламент Чечни

С 2013 по 2022 г. в Чечне не работало реготделение ЛДПР. Оно самораспустилось после призыва ныне покойного лидера партии Владимира Жириновского оградить Северный Кавказ колючей проволокой и ввести в республиках макрорегиона штраф за третьего ребенка после устроенного уроженкой Дагестана теракта в Волгограде. Члены чеченской ячейки партии оценили эти слова как «покушение на демократические принципы, которые лежат в основе российской государственности». В 2022 г., уже после смерти Жириновского, реготделение партии вновь открылось.