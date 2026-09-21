Собянин пошутил про перенос столицы
Для улучшения жизни по всей России можно переносить столицу в регионы каждый год, пошутил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. Глава города считает это неэффективным решением.
«Первое, что просится на ум, когда говорят «как сделать так, чтобы у всех регионов было, как в Москве», – наверное, каждый год переносить столицу нашей родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут», – сказал он.
В действительности, добавил Собянин, это решение неэффективно. По его словам, подобная практика в других странах не приводит ни к чему, кроме расходов федерального бюджета. Вместо этого регионам можно предоставить больше самостоятельности – «укрупнять» трансферты и делать их менее целевыми.
Мысль мэра продолжил министр финансов Антон Силуанов, участвовавший в дискуссии. По его словам, министерство переезжает «из одного здания в другое» и это требует колоссальных дополнительных расходов. Переезд обосновывают повышением эффективности и экономией бюджета, но на деле «ничего не получается», добавил министр.
В марте 2023 г. бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Он подчеркнул, что основной поток инвестиций в будущем будет идти именно из Азии, а в Сибирском регионе можно будет «на месте» решать вопросы, которые связаны с экономическим развитием Востока.