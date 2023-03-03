Астана, Токио, Бразилиа: куда и зачем переносили столицы

Решение Петра I о переносе столицы России фактически на территорию, которая еще не была юридически закреплена за Россией, он назвал беспрецедентным. В тот момент, когда Санкт-Петербург стал столицей, Швеция еще считала еще эту территорию своей – Ништадтский мирный договор был подписан только в 1721 г. «Петр исходил еще из того, что это еще и символическое закрепление России на этой территории. Россия не хотела уходить и это демонстрировала», – отметил Макаркин.