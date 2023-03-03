Астана, Токио, Бразилиа: куда и зачем переносили столицы

Астана, Токио, Бразилиа: куда и зачем переносили столицыОснователь US Rusal Олег Дерипаска видит административный центр России в Сибири
Бизнесмен и основатель US Rusal Олег Дерипаска вновь предложил перенести столицу России в Сибирь. Об этом он заявил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в интервью телеканалу «Россия 24». «Я не говорю о том, что столицу нужно завтра перенести в Сибирь, но тем не менее рано или поздно это придется сделать», – сообщил бизнесмен.
Дерипаска отметил, что основной поток инвестиций в будущем будет идти из Азии, а в Сибирском регионе можно будет «на месте» решать вопросы, которые связаны с экономическим развитием.
На КЭФ-22 он также выступал с предложением о переносе столицы. Бизнесмен назвал эту идею «утопией», но подчеркнул, что интересы России в будущем «лежат в Азии». «И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она [столица] будет находиться в Новосибирске, Красноярске», – заявлял Дерипаска.
«Ведомости» сделали подборку запоминающихся переносов столиц разных государств.
Петровская Россия
В 1712 г. Петр I перенес столицу России из Москвы в недавно построенный Санкт-Петербург. Город сохранил свой статус и при Екатерине II, и в начальный период правления Петра II. Царского указа или манифеста о переносе столицы не было.
Обратно в Москву столицу перенес Петр II 19 января 1728 г., переехав туда вместе со своим двором. Коронация юного императора состоялась уже в Успенском соборе Московского Кремля. Перед этим регент Александр Меншиков – один из сподвижников Петра I и строителей Петербурга – был сослан после опалы. Считается, что император переехал в Москву под влиянием старых боярских родов и из-за того, что в московском Новодевичьем монастыре была заточена его бабушка Евдокия Лопухина. Петр II умер в Москве и стал последним российским монархом, похороненным в Архангельском соборе Кремля. В 1732 г. императрица Анна Иоанновна перевезла двор обратно в Петербург.
Большевистская Россия
Еще раз российскую столицу переносили уже большевики, в 1918 г. Первая мировая война, немецкие войска наступают – появляется угроза Петрограду, большевики принимают решение вернуть столицу вглубь России, в Москву. Считается, что еще одной причиной переноса столицы стала боязнь нарастания контрреволюционного движения в Петрограде. При этом идеи по «разгрузке» столицы – переносе из нее части правительственных учреждений и выводе разросшегося гарнизона войск – рассматривались еще императорским правительством.
«Два классических переноса – из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот. И в том, и в другом случае это происходило в России в чрезвычайной ситуации, в военное время. Но диктовалось прямо противоположными соображениями. Если Петр I занимал плацдарм на новых территориях и избавлялся от влияния старого боярства, то большевики, наоборот, уводили столицу вглубь страны, чтобы снять опасность захвата и ее утраты. Это опыт России», – сказал «Ведомостям» политолог и историк Алексей Макаркин.
Решение Петра I о переносе столицы России фактически на территорию, которая еще не была юридически закреплена за Россией, он назвал беспрецедентным. В тот момент, когда Санкт-Петербург стал столицей, Швеция еще считала еще эту территорию своей – Ништадтский мирный договор был подписан только в 1721 г. «Петр исходил еще из того, что это еще и символическое закрепление России на этой территории. Россия не хотела уходить и это демонстрировала», – отметил Макаркин.
Перенос столиц в других странах обычно происходил в более спокойном режиме. «Связан он был чаще всего с желанием ослабить влияние элит. Примерно то же, что у Петра I», – отмечает Макаркин.
Современная Россия
Во время президентства Дмитрия Медведева (2008-2012 гг.) обсуждался вариант вынести столичные административные учреждения из центра Москвы. В результате появились новые московские территории, Москва расширилась за счет части области, появилась идея, что там будет построен новый центр города с государственными учреждениями, отмечает эксперт. В 2008 г. по указу Медведева Конституционный суд переехал из Москвы в Петербург. Но полностью идея перемещения органов власти так и не была реализована, вспоминает Макаркин. По его мнению, элита не захотела переезжать из центра города, с наcиженных мест, возникла проблема транспортной доступности и финансовые сложности. «Когда закончился срок полномочий Медведева, эта идея была оставлена», – сказал он.
«Дерипаска не случайно заявил о переносе столицы на Красноярском экономическом форуме, потому что это модные в Сибири идеи. Они возникают в сибирских городах, не реализуются, но нравятся местным элитам», – говорит Макаркин. Смысл таких идей в том, чтобы «политический центр был где-то в другом месте, финансовые ресурсы распределялись более равномерно, а Москва не была мегаполисом, который оттягивает на себя всех активных и амбициозных людей из регионов».
Это не первые заявления о возможности переноса административного центра России за Урал. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (умер в 2022 г.) считал наиболее удачным местом для российской столицы Магадан. «Философски, исторически выгоднее, чтобы столица России была на Дальнем Востоке. Но не Владивосток, не Хабаровск, а где-нибудь в районе Магадана – подальше от китайской границы, на берегу Охотского моря», – говорил он в 2013 г. Министр обороны Сергей Шойгу в 2021 г. предлагал перенести столицу страны в Сибирь, а также построить за Уралом пять новых городов с населением до миллиона человек.
США
Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки 1 декабря 1800 г. Город был отстроен специально для того, чтобы стать административным центром страны. Такое решение было принято в качестве компромисса для множества городов, претендовавших на звание столицы после американской революции 1765-1783 гг. До Вашингтона главным городом Штатов были Филадельфия, Балтимор, Нью-Йорк, Принстон и др.
Япония
Официальная столица страны менялась в зависимости от места пребывания императора. Более тысячи лет ею был город Киото (Хэйан-кё) – с 794 по 1868 г. При этом у императора и военных диктаторов – сегунов могли быть разные столицы. В 1864 г. большая часть Киото пострадала от пожара, 28 000 домов столицы полностью сгорели. После этого в стране произошла реставрация Мэйдзи. Самурайская система управления во главе с сегуном изменилась в пользу приоритета императорского правления. Пришедший к власти император Муцухито перенес в 1868 г. столицу Японии из Киото в Эдо (город переименовали в Токио – «восточную столицу»).
Турция
13 октября 1923 г. в было объявлено о переносе столицы в Анкару. Решение во многом спровоцировало поражение в Первой мировой войне. В середине 1918 г. французские и британские военные части вошли в Стамбул, в городе была установлена военная администрация Антанты. Весной 1920 г. в Анкаре собралось Великое национальное собрание Турции, избравшее главой правительства революционера Мустафу Кемаля и упразднившее султанат и халифат. 13 октября 1923 г. было объявлено о переносе столицы в провинциальную Анкару из Стамбула, который ассоциировался со старой властью.
Литва
После получения независимости Литовской Республики ее столицей был провозглашен город Вильно (с 1939 г. – Вильнюс), хотя с 1920 по 1940 г. ею фактически был Каунас. Вильно оставался в составе Польши. По договору с СССР от 10 октября 1939 г. Вильнюс и часть Виленского края были переданы Литве. С июля 1940 г. Вильнюс стал столицей страны. Он остается ею и до сих пор.
Германия
После разделения Германии в 1949 г. столицей ФРГ стал небольшой университетский город Бонн. Это решение считалось временным, так как власти, надеясь на воссоединение территорий, планировали сделать главным город страны Берлин – тогда он был разделен между советским блоком и западным. Франкфурт, претендовавший на статус столицы, был слишком крупным городом и в будущем мог соперничать с Берлином, чего власти Западной Германии решили избежать. Берлин получил статус столицы объединенного государства в 1990 г.
Бразилия
Столица Бразилии была перенесена из Рио-де-Жанейро в специально построенный город Бразилиа. В 1955 г. Жуселину Кубинке, будучи кандидатом в президенты страны, пообещал, что в случае своего избрания построит новую столицу до истечения срока своих полномочий. После победы на выборах в 1956 г. новый президент начал строительство, в котором были задействованы 60 000 строителей. Город был возведен через три года. Причиной переноса столицы считается необходимость перераспределения ресурсов между регионами страны, а также соображения безопасности – прибрежный Рио-де-Жанейро мог быть атакован с моря, в то время как Бразилиа расположена внутри страны.
Казахстан
Решение о переносе столицы Казахстана из Алма-Аты в город Акмолу (переименованный позже в Астану, затем в Нур-Султан, а в сентябре 2022 г. – обратно) было зафиксировано в президентском указе Нурсултана Назарбаева в 1997 г. Фактически же смена столиц состоялась через полгода, в июне 1998 г. Причиной переноса официально назвали горное месторасположение Алма-Аты, которое не способствовало налаживанию деловых отношений страны с Россией, Китаем и другими потенциальными партнерами.
ЮАР
В ЮАР столичные функции распределены между несколькими городами в разных частях страны: Преторией, Кейптауном и Блумфонтейном. В Претории (в 2005 г. переименована в Тсване) находится исполнительная власть, включая председателя кабинета министров. В городе также расположены различные правительственные департаменты и иностранные посольства. Второй по численности населения Кейптаун – законодательная столица, это резиденция парламента – Национальной ассамблеи и Национального совета провинций. Блумфонтейн считается судебной столицей – в городе находится Верховный апелляционный суд. А Конституционный суд (высший суд) расположен в Йоханнесбурге.