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Экономика

Дерипаска вновь предложил перенести в Сибирь столицу России

Ведомости

Бизнесмен и основатель US Rusal Олег Дерипаска в очередной раз предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24»

«Я не говорю о том, что столицу нужно завтра перенести в Сибирь, но тем не менее рано или поздно это придется сделать», – сказал он на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

Бизнесмен подчеркнул, что основной поток инвестиций в будущем будет идти именно из Азии, а в сибирском регионе можно будет «на месте» решать вопросы, которые связаны с экономическим развитием с Востоком.

3 марта 2022 г. на КЭФ-22 Дерипаска также выступил с предложением о переносе столицы в центральную часть страны. Тогда он заявил, что интересы России в будущем «лежат в Азии». «Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии. И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, Красноярске», – сказал Дерипаска.

Ранее предприниматель призвал уменьшить число чиновников и силовиков в России. По его мнению, это даст больше свободы от госаппарата для экономики. Тогда на заявление Дерипаски губернатор Красноярского края Александр Усс коротко ответил, что «готов сокращаться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных