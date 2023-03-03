Дерипаска вновь предложил перенести в Сибирь столицу России
Бизнесмен и основатель US Rusal Олег Дерипаска в очередной раз предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24»
«Я не говорю о том, что столицу нужно завтра перенести в Сибирь, но тем не менее рано или поздно это придется сделать», – сказал он на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).
Бизнесмен подчеркнул, что основной поток инвестиций в будущем будет идти именно из Азии, а в сибирском регионе можно будет «на месте» решать вопросы, которые связаны с экономическим развитием с Востоком.
3 марта 2022 г. на КЭФ-22 Дерипаска также выступил с предложением о переносе столицы в центральную часть страны. Тогда он заявил, что интересы России в будущем «лежат в Азии». «Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии. И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, Красноярске», – сказал Дерипаска.
Ранее предприниматель призвал уменьшить число чиновников и силовиков в России. По его мнению, это даст больше свободы от госаппарата для экономики. Тогда на заявление Дерипаски губернатор Красноярского края Александр Усс коротко ответил, что «готов сокращаться».