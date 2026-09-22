Пять американских телеканалов отказались освещать мероприятия с Трампом
Пять телеканалов, в том числе Fox News, прекратили освещение мероприятий с участием президента США Дональда Трампа из-за его запрета на посещение Белого дома телеканалам CNN, MS Now (прежде – MSNBC) и изданию Politico. Об этом пишет The Daily Wire со ссылкой на телеканалы.
По данным издания, в результате поездка Трампа на Генеральную ассамблею ООН должна пройти без съемочной группы. В телевизионный пул, который освещает мероприятия с американским лидером, входят CNN, NBC, ABC, CBS и Fox News, уточнило The Daily Wire.
Каналы по очереди обеспечивают видеосъемку президентских мероприятий, после чего передают одну трансляцию всем участникам. Такая схема позволяет телеканалам совместно освещать события и сокращать расходы на съемки.
22 сентября Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на судебный иск телеканалов CNN, MS Now и издания Politico, которые призвали вернуть им возможность посещения Белого дома. Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.
18 сентября Трамп заявил, что запретил каналам CNN, MS Now и изданию Politico доступ в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.