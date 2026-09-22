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Трамп пообещал обжаловать иск CNN, MS Now и Politico о доступе в Белый дом

Сергей Пахомов
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп намерен подать апелляцию на судебный иск телеканалов CNN, MS Now (прежде – MSNBC) и издания Politico, которые призвали вернуть им возможность посещения Белого дома. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Мы пойдем на апелляцию, потому что люди с фейковыми новостями и издания, которые пишут только негативно, <...> не должны иметь доступ к самому важному офису», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями. Трамп отметил, что практически все публикации СМИ, которым он запретил находиться в Белом доме, содержали критику, несмотря на его «великие достижения». Американский лидер также назвал фейки угрозой демократии в США.

22 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Трампа о запрете определенным СМИ посещать Белый дом. Он заявил, что в России не принято поступать подобным образом, а власти работают со всеми СМИ.

18 сентября Трамп сообщил, что запретил каналам CNN, MS Now и изданию Politico доступ в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.

В мае Трамп обвинил американские СМИ в проиранской позиции. Тогда он перечислил The New York Times, CNN и The Wall Street Journal, назвав их представителями фейковых новостей.

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