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Песков: в России власти работают со всеми журналистами

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские власти работают со всеми СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недопуск Белым домом в США представителей СМИ.

«Мы работаем со всеми журналистами, у нас так не принято», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

18 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что запретил каналам CNN, MSNOW (прежде – MSNBC) и изданию Politico доступ в Белым дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.

В мае Трамп обвинил американские СМИ в проиранской позиции. Тогда он перечислил The New York Times, CNN и The Wall Street Journal, назвав их представителями фейковых новостей.

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