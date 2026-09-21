Песков: в России власти работают со всеми журналистами

18 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что запретил каналам CNN, MSNOW (прежде – MSNBC) и изданию Politico доступ в Белым дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.