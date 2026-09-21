Песков: в России власти работают со всеми журналистами
Российские власти работают со всеми СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недопуск Белым домом в США представителей СМИ.
«Мы работаем со всеми журналистами, у нас так не принято», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
18 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что запретил каналам CNN, MSNOW (прежде – MSNBC) и изданию Politico доступ в Белым дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.
В мае Трамп обвинил американские СМИ в проиранской позиции. Тогда он перечислил The New York Times, CNN и The Wall Street Journal, назвав их представителями фейковых новостей.