Мирошник: военного переворота на Украине ждать не стоит

Дипломат считает, что украинские силовики не стремятся изменить ситуацию в стране. «Поэтому надеяться на то, что вот эти вооруженные формирования на территории Украины, либо силовые структуры действительно как-то радеют за эту Украину, я бы не стал», – сказал он (цитата по ТАСС).