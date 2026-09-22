Мирошник: военного переворота на Украине ждать не стоит
Военного переворота на Украине ожидать не стоит, поскольку руководство силовых структур заинтересовано прежде всего в личной выгоде. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, украинские власти не считают свою страну «родным государством». Мирошник отметил, что представители силовых структур связывают будущее своих семей с «награбленными» средствами.
Дипломат считает, что украинские силовики не стремятся изменить ситуацию в стране. «Поэтому надеяться на то, что вот эти вооруженные формирования на территории Украины, либо силовые структуры действительно как-то радеют за эту Украину, я бы не стал», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Мирошника, руководители силовых ведомств рассчитывают повторить путь бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который покинул страну. Главной задачей представителей верхушки Мирошник назвал накопление средств и последующий выезд за пределы Украины.
19 сентября украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины ушла на каникулы, пока в стране разворачивается кризис. По его словам, пока депутаты отдыхают, Киев испытывает огромные проблемы с выполнением международных обязательств. Кроме того, он указал, что Украина сейчас столкнулась с финансовым кризисом, из-за которого пришлось перенести сроки финансирования строительства и ремонт инфраструктурных объектов.
4 сентября глава минфина Украины Сергей Марченко сказал, что Киев столкнулся с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 г. Он отметил, что на фоне приоритета военных расходов и закупок вооружений стране может потребоваться отложить часть платежей, не связанных с военными действиями.