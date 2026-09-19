Украинский депутат Железняк: Рада ушла в отпуск на фоне кризиса

«Рада снова ушла на длительные перерывы в пленарных заседаниях. Почти на месяц, а именно на 26 дней, с 17 сентября по 13 октября», – написал депутат, поинтересовавшись, снимет ли президент Украины Владимир Зеленский видео об этом.