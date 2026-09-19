Украинский депутат Железняк: Рада ушла в отпуск на фоне кризиса
Верховная рада Украины ушла на каникулы, пока в стране разворачивается кризис. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
По его словам, пока депутаты отдыхают, Киев испытывает огромные проблемы с выполнением международных обязательств. Кроме того, он указал, что Украина сейчас столкнулась с финансовым кризисом, из-за которого пришлось перенести сроки финансирования строительства и ремонт инфраструктурных объектов.
«Рада снова ушла на длительные перерывы в пленарных заседаниях. Почти на месяц, а именно на 26 дней, с 17 сентября по 13 октября», – написал депутат, поинтересовавшись, снимет ли президент Украины Владимир Зеленский видео об этом.
4 сентября глава минфина Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев столкнулся с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 г. Он отметил, что на фоне приоритета военных расходов и закупок вооружений стране может потребоваться отложить часть платежей, не связанных с военными действиями.
27 августа украинский минфин выложил данные, согласно которым государственный долг страны на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), достигнув таким образом исторического максимума.