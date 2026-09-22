Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TGKN0,004+3,76%CNY Бирж.12,492-0,03%IMOEX2 291,64+1,49%RTSI858,47+1,49%RGBI112,68+0,01%RGBITR770,55+0,04%
Главная / Политика /

ВС РФ поразили объекты металлургической и химической промышленности на Украине

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские военные нанесли массированный удар по объектам промышленного и военно-промышленного комплекса Украины, а также портовой инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для атаки применялись высокоточные средства поражения наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.

В результате поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса. Удары пришлись на объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

Армия России также поразила морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В ночь на 21 сентября в Киевской области был поражен логистический центр Bdu Logistic в селе Счастливое, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также удар был нанесен по газораспределительной станции в Боярке, обеспечивающей подачу газа на предприятия ОПК. В порту Одесса был поражен сухогруз с грузами для ВСУ, в порту Измаил – объекты портовой инфраструктуры. Еще один сухогруз был атакован на переходе морем.

19 сентября ВС России нанесли удар беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате ударов был поражен танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, он перевозил горюче-смазочные материалы для украинских военных.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте