ВС РФ поразили объекты металлургической и химической промышленности на Украине

В ночь на 21 сентября в Киевской области был поражен логистический центр Bdu Logistic в селе Счастливое, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также удар был нанесен по газораспределительной станции в Боярке, обеспечивающей подачу газа на предприятия ОПК. В порту Одесса был поражен сухогруз с грузами для ВСУ, в порту Измаил – объекты портовой инфраструктуры. Еще один сухогруз был атакован на переходе морем.