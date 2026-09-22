ВС РФ поразили объекты металлургической и химической промышленности на Украине
Российские военные нанесли массированный удар по объектам промышленного и военно-промышленного комплекса Украины, а также портовой инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Для атаки применялись высокоточные средства поражения наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.
В результате поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса. Удары пришлись на объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.
Армия России также поразила морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
В ночь на 21 сентября в Киевской области был поражен логистический центр Bdu Logistic в селе Счастливое, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также удар был нанесен по газораспределительной станции в Боярке, обеспечивающей подачу газа на предприятия ОПК. В порту Одесса был поражен сухогруз с грузами для ВСУ, в порту Измаил – объекты портовой инфраструктуры. Еще один сухогруз был атакован на переходе морем.
19 сентября ВС России нанесли удар беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате ударов был поражен танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны, он перевозил горюче-смазочные материалы для украинских военных.