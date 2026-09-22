Песков назвал отказ в визе замглавы МИДа недружественными действиями США

22 сентября директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что США не выдали визу Алимову для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Алимов должен был принять участие во многих двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях. Дипломат назвал невыдачу визы нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.