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Песков назвал отказ в визе замглавы МИДа недружественными действиями США

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Отказ США оформить визу заместителю главы МИД РФ Александру Алимову для участие в Генассамблее ООН является очередным недружественным действием со стороны Вашингтона. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контакта с американцами», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что действия Вашингтона противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. По его словам, подобное недопустимо и США должны обеспечить равное участие государств – членов ООН.

22 сентября директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что США не выдали визу Алимову для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Алимов должен был принять участие во многих двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях. Дипломат назвал невыдачу визы нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.

Алимов входит в состав российской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Ее возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Общие прения сессии проходят 22–26 сентября и 28 сентября.

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