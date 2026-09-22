Песков назвал отказ в визе замглавы МИДа недружественными действиями США
Отказ США оформить визу заместителю главы МИД РФ Александру Алимову для участие в Генассамблее ООН является очередным недружественным действием со стороны Вашингтона. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контакта с американцами», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что действия Вашингтона противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. По его словам, подобное недопустимо и США должны обеспечить равное участие государств – членов ООН.
22 сентября директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что США не выдали визу Алимову для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Алимов должен был принять участие во многих двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях. Дипломат назвал невыдачу визы нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.
Алимов входит в состав российской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Ее возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Общие прения сессии проходят 22–26 сентября и 28 сентября.