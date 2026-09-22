США не выдали визу российскому дипломату для поездки на Генассамблею ООН
США не выдали визу заместителю главы МИД России Александру Алимову для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Алимов курирует в министерстве направление ООН.
«Увы, не припомню, чтобы когда-либо все визовые запросы Российской Федерации в отношении ее делегатов, направляемых на мероприятия на площадке ООН, были полностью удовлетворены», – сказал Логвинов. По его словам, Алимов должен был принять участие во многих двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях. Дипломат назвал невыдачу визы нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.
Алимов входит в состав российской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Ее возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Общие прения сессии проходят 22–26 сентября и 28 сентября. В мае США уже не выдали Алимову визу для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Тогда об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
21 сентября посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил о предстоящих контактах России и США по двусторонним «раздражителям». Среди вопросов для обсуждения он назвал взаимную выдачу виз, режим уведомления о поездках дипломатов и возвращение российской дипломатической недвижимости в США.