США не выдали визу российскому дипломату для поездки на Генассамблею ООН

«Увы, не припомню, чтобы когда-либо все визовые запросы Российской Федерации в отношении ее делегатов, направляемых на мероприятия на площадке ООН, были полностью удовлетворены», – сказал Логвинов. По его словам, Алимов должен был принять участие во многих двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях. Дипломат назвал невыдачу визы нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.