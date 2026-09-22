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Главная / Политика /

Явка на выборах в Госдуму достигла 59,68%

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Явка на выборы депутатов Государственной думы составила 59,68% по итогам обработки 99,89% бюллетеней. Об этом заявил член Центризбиркома Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0»

«Результат очевиден: наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГа», – подчеркнул он.

22 сентября научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что россияне показали высокий уровень доверия именно к тому, что выборы должны проводиться, а не откладываться и не отменяться, несмотря ни на какие чрезвычайные ситуации. По словам эксперта, избирательная кампания продемонстрировала свою «работоспособность», несмотря на «злопыхателей» и оценки, что выборы в таких ситуациях не проводятся.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что причин отменить итоги выборов в России нет. «На сей момент кампания прошла. Ни одного случая отмены выборов, ни одного основания для отмены выборов на том или ином участке у нас нет», – подчеркнула она.

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