Явка на выборах в Госдуму достигла 59,68%

22 сентября научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что россияне показали высокий уровень доверия именно к тому, что выборы должны проводиться, а не откладываться и не отменяться, несмотря ни на какие чрезвычайные ситуации. По словам эксперта, избирательная кампания продемонстрировала свою «работоспособность», несмотря на «злопыхателей» и оценки, что выборы в таких ситуациях не проводятся.