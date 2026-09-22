АдГ и ССВ распределили должности в ландтаге Саксонии-Анхальт
Немецкие партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) договорились о принципах распределения руководящих постов в новом ландтаге (местный парламент) Саксонии-Анхальт (ФРГ). Об этом пишет телерадиокомпания MDR со ссылкой на заявление политиков.
Представитель АдГ должен занять пост председателя парламента, а представитель ССВ – вице-председателя. Однако окончательного соглашения между партиями пока нет. Лидер ССВ в Саксонии-Анхальт Клаудиа Виттиг подтвердила, что ее партия поддержит кандидата АдГ на пост председателя ландтага. По ее словам, это соответствует парламентской практике, согласно которой должность получает представитель крупнейшей фракции.
Как уточнила MDR, ССВ по-прежнему выступает против избрания лидера АдГ в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда премьер-министром земли. Партия предлагает выбрать на этот пост беспартийного кандидата.
Сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что партия получила «четкий мандат» на формирование правительства в федеральной земле Саксония-Анхальтпо итогам состоявшихся 6 сентября выборов в ландтаг. Результаты выборов она назвала историческими.
6 сентября состоялись выборы местного парламента ландтага в Саксонии-Анхальт, победу одержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах.