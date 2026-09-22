АдГ и ССВ распределили должности в ландтаге Саксонии-Анхальт

Представитель АдГ должен занять пост председателя парламента, а представитель ССВ – вице-председателя. Однако окончательного соглашения между партиями пока нет. Лидер ССВ в Саксонии-Анхальт Клаудиа Виттиг подтвердила, что ее партия поддержит кандидата АдГ на пост председателя ландтага. По ее словам, это соответствует парламентской практике, согласно которой должность получает представитель крупнейшей фракции.