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Истребитель F-16 разбился у американской базы в Германии

Сергей Пахомов
Derek Regensburger \ TASS
Derek Regensburger \ TASS

Истребитель F-16 разбился у американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания SWR.

По данным издания, самолет разбился после учебного полета. Жители близлежащих населенных пунктов рассказали, что видели, как истребитель быстро потерял высоту. После этого над территорией базы появилась большая черная дымовая завеса. На место происшествия прибыли пожарные и полиция.

Причина аварии пока неизвестна. Американская авиабаза и немецкие власти не раскрыли подробности происшествия. Как сообщили SWR в администрации округа, работы экстренных служб на месте уже завершены.

18 сентября Associated Press сообщал, что истребитель F-16 армии США разбился в округе Гранд-Траверс штата Мичиган во время тренировочного полета. Самолет участвовал в плановых учениях на базе национальной гвардии в Альпене примерно в 305 км к северу от Детройта. По данным агентства, в момент крушения очевидцы услышали громкий треск, а затем увидели столб густого черного дыма на месте происшествия.

12 августа газета Hurriyet сообщила, что в турецком городе Ялове истребитель F-16, принадлежащий командованию ВВС, потерпел крушение во время тренировочного полета. Самолет упал в море, после чего произошел взрыв, схожий с детонацией бомбы.

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