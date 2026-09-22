Истребитель F-16 разбился у американской базы в Германии

18 сентября Associated Press сообщал, что истребитель F-16 армии США разбился в округе Гранд-Траверс штата Мичиган во время тренировочного полета. Самолет участвовал в плановых учениях на базе национальной гвардии в Альпене примерно в 305 км к северу от Детройта. По данным агентства, в момент крушения очевидцы услышали громкий треск, а затем увидели столб густого черного дыма на месте происшествия.