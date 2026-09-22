Азербайджан ограничил полеты иранских авиакомпаний
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в страну из-за нового пакета санкций США против Исламской Республики. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».
«Новый пакет санкций <...> привел к решению о приостановке полетов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 г.», – в заявила компания.
21 сентября глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что работа иранских авиакомпаний по всему миру может быть остановлена. Он предупредил, что страны, которые не будут соблюдать американские ограничения против Тегерана, могут столкнуться с санкциями со стороны Вашингтона, в том числе с рестрикциями, которые связаны с долларовой финансовой системой.
1 сентября Бессент заявил, что США введут санкции против стран, которые продолжают торговать с Ираном. Он также назвал стратегию США «величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира». По его словам, пришло время союзникам Вашингтона и всему международному сообществу определиться.
24 августа глава американского минфина отметил, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы.