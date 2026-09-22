Азербайджан ограничил полеты иранских авиакомпаний

21 сентября глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что работа иранских авиакомпаний по всему миру может быть остановлена. Он предупредил, что страны, которые не будут соблюдать американские ограничения против Тегерана, могут столкнуться с санкциями со стороны Вашингтона, в том числе с рестрикциями, которые связаны с долларовой финансовой системой.