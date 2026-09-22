Трамп: Бернэм станет «великим премьер-министром»

21 июля Трамп также положительно высказался о Бернэме. По итогам телефонного разговора американский лидер отметил, что новому британскому премьеру предстоит большая работа, «но он с ней справится и, конечно, США будут рядом, чтобы помочь». «Мы обсудили множество тем, в том числе прекрасные отношения, которые у нас сложились с Великобританией», – заявил глава Белого дома.