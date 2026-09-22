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Трамп: Бернэм станет «великим премьер-министром»

Сергей Пахомов
HENRY NICHOLLS / TASS
HENRY NICHOLLS / TASS

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Великобритании Энди Бернэма будущим «великим премьером». Об этом он заявил в ходе встречи в британским политиком на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Я думаю, он станет отличным премьер-министром. Я считаю, что у него много сильных сторон», – заявил Трамп (цитата по The Guardian).

Также американский лидер в ходе встречи назвал Британию «отличной страной» и подчеркнул, что США поддерживают Соединенное Королевство во всем. Бернэм, в свою очередь, поблагодарил главу Белого дома, отметив, что Лондон ценит отношения с Вашингтоном. Кроме того, британский премьер сообщил, что ему было приятно услышать слова Трампа о скором урегулировании конфликта на Украине.

22 сентября глава Белого дома выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе своей речи он подчеркнул, что Россия и Украина в скором времени могут прийти к мирному соглашению.

21 июля Трамп также положительно высказался о Бернэме. По итогам телефонного разговора американский лидер отметил, что новому британскому премьеру предстоит большая работа, «но он с ней справится и, конечно, США будут рядом, чтобы помочь». «Мы обсудили множество тем, в том числе прекрасные отношения, которые у нас сложились с Великобританией», – заявил глава Белого дома.

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