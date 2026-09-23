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Посол Ирана: блокада США поспособствовала развитию отношений с Россией

Инна Шульгина
Sobhan Farajvan \ TASS
Sobhan Farajvan \ TASS

Блокада Ирана со стороны США поспособствовала развитию экономических сотрудничеств и отношений. Об этом «Ведомостям» заявил посол Ирана Казем Джалали.

По словам Джалали, Тегеран уже несколько лет старается импортировать все необходимые и первоначальные продукты и товары через северных соседей, включая Россию. Иран прилагает максимум усилий в области развития экономического сотрудничества с РФ, подчеркнул посол.

Дипломат добавил, что оказываемое Вашингтоном давление для вовлечения в блокаду соседних с Ираном стран может способствовать развитию и России, и исламской республики.

«Есть такая старинная персидская пословица, что если на то есть воля Аллаха, то и враг может принести нам добро», – добавил он.

4 сентября глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Евросоюз (ЕС) официально присоединился к экономической блокаде Ирана. По его словам, американская сторона твердо придерживается своей позиции, «поддерживая наших союзников в обеспечении того, чтобы иранская военная хунта не смогла использовать глобальную финансовую систему для финансирования своих ядерных амбиций». 1 сентября Бессент заявлял, что США в ультимативной форме требуют от стран присоединения к экономическим санкциям против Ирана. По его словам, те, кто не хотят участвовать в этом, выступают против Вашингтона.

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