Посол Ирана: блокада США поспособствовала развитию отношений с Россией

4 сентября глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Евросоюз (ЕС) официально присоединился к экономической блокаде Ирана. По его словам, американская сторона твердо придерживается своей позиции, «поддерживая наших союзников в обеспечении того, чтобы иранская военная хунта не смогла использовать глобальную финансовую систему для финансирования своих ядерных амбиций». 1 сентября Бессент заявлял, что США в ультимативной форме требуют от стран присоединения к экономическим санкциям против Ирана. По его словам, те, кто не хотят участвовать в этом, выступают против Вашингтона.