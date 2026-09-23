Источники «Ведомостей»: Головин в Госдуме возглавит комитет молодежи

Комитеты Госдумы распределяются по пакетному соглашению между фракциями. Около половины получает «Единая Россия» независимо от числа мандатов; в последних созывах у нее конституционное большинство – 2/3 мест. Остальные комитеты распределяются между оппозиционными фракциями пропорционально числу депутатов: в VIII созыве у «Единой России» 17 комитетов, у КПРФ – 5, у «Справедливой России» и ЛДПР – по 4, у «Новых людей» – 2.