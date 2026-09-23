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Главная / Политика /

Источники «Ведомостей»: Головин в Госдуме возглавит комитет молодежи

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава «Юнармии» Владислав Головин может стать руководителем комитета Госдумы по молодежной политике вместо Артема Метелева. Об этом сообщили источники «Ведомостей».

Комитеты Госдумы распределяются по пакетному соглашению между фракциями. Около половины получает «Единая Россия» независимо от числа мандатов; в последних созывах у нее конституционное большинство – 2/3 мест. Остальные комитеты распределяются между оппозиционными фракциями пропорционально числу депутатов: в VIII созыве у «Единой России» 17 комитетов, у КПРФ – 5, у «Справедливой России» и ЛДПР – по 4, у «Новых людей» – 2.

Комитет Госдумы по молодежной политике образован в 2020 г. в ходе реорганизации структуры комитетов Госдумы VII созыва.  До этого вопросы молодежной политики находились в ведении комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Создание отдельного комитета было связано с принятием поправок к Конституции РФ.

С 18 по 20 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы. 22 сентября член Центризбиркома Павел Андреев сообщил, что явка составила 59,68% по итогам обработки 99,89% бюллетеней. «Результат очевиден: наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГа», – подчеркнул он.

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