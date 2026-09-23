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Главная / Политика /

Стубб: американские переговорщики стремятся решить украинский вопрос к зиме

Антон Потоков
EMMI KORHONEN \ TASS
EMMI KORHONEN \ TASS

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на мирных усилиях на Украине, а американские переговорщики стремятся добиться урегулирования конфликта, заявил в интервью Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб.

«Люди ждут частичного прекращения огня к зиме», – сказал он.

Стубб также добавил, что мирное соглашение должно быть «взаимным», и призвал стороны прекратить удары по нефтяной инфраструктуре и энергетике.

22 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили, в том числе, производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта, но подчеркнул, что сторонам нужно обсудить еще много вопросов. При этом Зеленский отметил, что конфликт следует закончить к зиме.

Трамп также заявил, что может провести еще одну  еще одну встречу по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.

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