Стубб: американские переговорщики стремятся решить украинский вопрос к зиме
Президент США Дональд Трамп сосредоточен на мирных усилиях на Украине, а американские переговорщики стремятся добиться урегулирования конфликта, заявил в интервью Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб.
«Люди ждут частичного прекращения огня к зиме», – сказал он.
Стубб также добавил, что мирное соглашение должно быть «взаимным», и призвал стороны прекратить удары по нефтяной инфраструктуре и энергетике.
22 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили, в том числе, производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта, но подчеркнул, что сторонам нужно обсудить еще много вопросов. При этом Зеленский отметил, что конфликт следует закончить к зиме.
Трамп также заявил, что может провести еще одну еще одну встречу по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.