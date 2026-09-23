Стубб: американские переговорщики стремятся решить украинский вопрос к зиме

22 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили, в том числе, производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта, но подчеркнул, что сторонам нужно обсудить еще много вопросов. При этом Зеленский отметил, что конфликт следует закончить к зиме.