Полянский: ОБСЕ не дала содержательной реакции на обращения об ударах ВСУ

По его словам, в этом ОБСЕ мало отличается от других международных структур, включая ООН, руководство которых ограничивается отписками. Москва неоднократно поднимала в ОБСЕ тему ударов украинских войск по гражданским объектам и мирному населению. Полянский отметил, что знает об этом по опыту работы в Нью-Йорке.‍