Полянский: ОБСЕ не дала содержательной реакции на обращения об ударах ВСУ
Россия не получила содержательных ответов от структур Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и швейцарского председательства на обращения об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам на территории РФ. Об этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил «РИА Новости».
По его словам, в этом ОБСЕ мало отличается от других международных структур, включая ООН, руководство которых ограничивается отписками. Москва неоднократно поднимала в ОБСЕ тему ударов украинских войск по гражданским объектам и мирному населению. Полянский отметил, что знает об этом по опыту работы в Нью-Йорке.
23 сентября глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в штаб-квартире ООН. Встреча проходила в закрытом режиме.
24 июня Лавров заявлял, что точно бы вышел из ОБСЕ, но решать этот вопрос будет президент. Министр назвал ОБСЕ «полумертвой организацией». По его словам, сейчас Россия остается в ОБСЕ, но прекрасно понимает значение этой структуры.