Лавров встретился с генсеком ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в штаб-квартире ООН. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Встреча проходила в закрытом режиме.
23 сентября глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он также выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября. Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, переговоры продлились 52 минуты. Стороны обсудили многие вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и двухсторонние отношения США и России.
С российской стороны в переговорах также приняли участие постпред при ООН Василий Небензя, посол Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.
Российский министр также провел ряд других двусторонних встреч. В их числе переговоры с главами внешнеполитических ведомств Кубы, Сирии и Египта Бруно Родригесом, Асаадом Хасаном аш-Шибани и Бадром Абдель Аты. Кроме того, Лавров встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом.