Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI863,08+0,13%RGBI112,48+0,04%CNY Бирж.12,701+0,8%IMOEX2 312,27+0,53%RGBITR769,52+0,08%
Главная / Политика /

Лавров встретился с генсеком ОБСЕ

Ксения Наумчик
Пресс-служба МИД России
Пресс-служба МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в штаб-квартире ООН. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Встреча проходила в закрытом режиме.

23 сентября глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он также выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября. Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, переговоры продлились 52 минуты. Стороны обсудили многие вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и двухсторонние отношения США и России.

С российской стороны в переговорах также приняли участие постпред при ООН Василий Небензя, посол Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Российский министр также провел ряд других двусторонних встреч. В их числе переговоры с главами внешнеполитических ведомств Кубы, Сирии и Египта Бруно Родригесом, Асаадом Хасаном аш-Шибани и Бадром Абдель Аты. Кроме того, Лавров встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом.

Читайте также:Что сказал Лавров об украинском урегулировании и отношениях РФ и США
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте