Лавров встретился с генсеком ОБСЕ

23 сентября глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он также выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября. Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, переговоры продлились 52 минуты. Стороны обсудили многие вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и двухсторонние отношения США и России.