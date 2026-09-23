Лавров начал встречу с госсекретарем США Рубио в Нью-Йорке

23 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. До начала встречи с Рубио сообщалось, что российский министр намерен уточнить позицию Вашингтона по украинскому урегулированию и обсудить взаимодействие двух стран в рамках ООН.