Лавров начал встречу с госсекретарем США Рубио в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.
23 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях АСЕАН в Маниле. Встреча продолжалась 35 минут. Стороны обсудили ситуацию на Украине, обстановку в Персидском заливе, работу дипломатических миссий и развитие двусторонних связей.
19 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков допустил детальное обсуждение украинского конфликта Лавровым и Рубио на полях Генассамблеи ООН. К этому моменту Лавров уже подтвердил планы встретиться с американским госсекретарем в Нью-Йорке.
23 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. До начала встречи с Рубио сообщалось, что российский министр намерен уточнить позицию Вашингтона по украинскому урегулированию и обсудить взаимодействие двух стран в рамках ООН.