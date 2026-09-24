Эрдоган: Турция обеспокоена атаками на торговые суда в Черном море

В начале сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что общий ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП. При этом, по словам российского лидера, «это не критический для нас ущерб».