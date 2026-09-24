Эрдоган: Турция обеспокоена атаками на торговые суда в Черном море
Анкара обеспокоена, что торговые суда в Черном море становятся целями. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
«В целях безопасности судоходства в Черном море мы ожидаем от сторон ответственного поведения», – сказал Эрдоган.
29 августа Turkiye Today писала, что Турция вызвала посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в министерство иностранных дел после атак на суда в Черном море. Незадолго до этого, 26 августа, у побережья Туапсе беспилотники атаковали турецкое судно Lider Bordo Mavi. На борту возник пожар, четырех членов экипажа удалось спасти. 27 августа под обстрел попало судно Lider Kocatepe, которое направлялось для буксировки поврежденного корабля.
В начале сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что общий ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП. При этом, по словам российского лидера, «это не критический для нас ущерб».