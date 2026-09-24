Microsoft отказался от сотрудничества с МУС из-за ограничений США

По его оценке, даже потенциальные меры Евросоюза (ЕС) по защите от санкций не смогут полностью устранить риски для финансовых учреждений. Кнопс также отметил, что ограничения могут коснуться всех 900 сотрудников МУС, из-за чего они лишатся возможности использовать банковские карты и ездить за рубеж. Адвокат дополнил, что из-за санкций суд вынужден выплачивать зарплаты сотрудникам и гонорары адвокатам траншами за три месяца.