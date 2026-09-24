Microsoft отказался от сотрудничества с МУС из-за ограничений США
По его словам, судебной инстанции пришлось перейти на другие цифровые решения. Он отметил, что рестрикции могут нарушить работу организации. Адвокат уточнил, что отказ банков обслуживать МУС на фоне угрозы вторичных санкций способен осложнить расследования и судебные процессы.
По его оценке, даже потенциальные меры Евросоюза (ЕС) по защите от санкций не смогут полностью устранить риски для финансовых учреждений. Кнопс также отметил, что ограничения могут коснуться всех 900 сотрудников МУС, из-за чего они лишатся возможности использовать банковские карты и ездить за рубеж. Адвокат дополнил, что из-за санкций суд вынужден выплачивать зарплаты сотрудникам и гонорары адвокатам траншами за три месяца.
21 сентября Reuters писал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против МУС. Ограничения распространятся как на сам МУС, так и на организации, которые с ним сотрудничают.
В 2025 г. конгресс США принял законопроект о санкциях против должностных лиц МУС. Мера стала ответом на выдачу судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.