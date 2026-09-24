В Румынии у границы с Украиной упал дрон неизвестного происхождения
На севере Румынии упал небольшой беспилотник неизвестного происхождения, сообщили в министерстве обороны страны.
Инцидент произошел утром вблизи румынско-украинской границы.
По данным ведомства, радары минобороны зафиксировали цель, двигавшуюся по территории Украины рядом с границей. Для наблюдения за ситуацией с 86-й авиабазы в Борче были подняты два истребителя F-16 румынских ВВС, находившихся на боевом дежурстве в рамках воздушной полиции.
Как отметили в минобороны, воздушная цель пересекла границу и вошла в воздушное пространство Румынии на севере уезда Ботошань. После этого она около четырех минут находилась в национальном воздушном пространстве, а затем упала в районе населенного пункта Солка в уезде Сучава. В результате падения никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.
На место происшествия прибыли сотрудники МВД Румынии. Возгорание после падения аппарата также не зафиксировано.
20 августа в Румынии в Черном море истребитель F-16 уничтожил беспилотник. Дрон был обнаружен в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы. Для уничтожения цели был создан командный центр на уровне министерства обороны. Для ликвидации дрона готовились использовать два истребителя.
14 августа в Румынии в 5 км от украинской границы упал беспилотник. Системы радиолокационного наблюдения не обнаружили воздушную цель, так как она двигалась на очень малой высоте. Пострадавших не было.