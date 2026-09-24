В Румынии у границы с Украиной упал дрон неизвестного происхождения

Как отметили в минобороны, воздушная цель пересекла границу и вошла в воздушное пространство Румынии на севере уезда Ботошань. После этого она около четырех минут находилась в национальном воздушном пространстве, а затем упала в районе населенного пункта Солка в уезде Сучава. В результате падения никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.