Песков: РФ ценит приглашение на саммит G20

23 сентября Рубио сообщил, что США пригласили президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами. По словам госсекретаря, участие в саммите может предоставить Путину возможность провести контакты не только с президентом США, но и с другими главами государств и правительств. Рубио отдельно отметил, что Вашингтон рассчитывает на принятие приглашения.