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Главная / Политика /

Песков: РФ ценит приглашение на саммит G20

Сергей Пахомов
Alex Brandon/AP Photo
Alex Brandon/AP Photo

Кремль признателен США за приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20, однако решения по участию в мероприятии еще нет. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ценим это приглашение. Оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил он.

По словам Пескова, участие РФ на саммите «Двадцатки» может быть представлена как на высшем, так и на рабочем уровне. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия в любом случае желает эффективного продолжения своей работы в рамках форума и его мероприятий.

23 сентября Рубио сообщил, что США пригласили президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами. По словам госсекретаря, участие в саммите может предоставить Путину возможность провести контакты не только с президентом США, но и с другими главами государств и правительств. Рубио отдельно отметил, что Вашингтон рассчитывает на принятие приглашения.

23 сентября старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин заявил «Ведомостям», что приглашение госсекретаря США Марко Рубио означает серьезный настрой со стороны Белого дома. По его мнению, сейчас Вашингтон пытается продемонстрировать своими действиями и риторикой, что продолжат попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам.

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