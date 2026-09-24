Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тему основного вопроса повестки глава государства назовет в начале заседания.
«Президент традиционно сам в начале заседания определит тему, основной пункт повестки дня», – сказал представитель Кремля. По его словам, Путин продолжает работать в Ново-Огареве.
Кроме того, в графике президента запланировано несколько рабочих встреч закрытого характера, добавил Песков.
21 августа Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. На нем обсуждались стратегия развития Арктической зоны России и вопросы обеспечения национальной безопасности в Арктике.
14 августа на оперативном совещании Совбеза Путин рассказал об итогах учений Тихоокеанского флота. Основной темой заседания были вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и творческих индустриях.