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Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тему основного вопроса повестки глава государства назовет в начале заседания.

«Президент традиционно сам в начале заседания определит тему, основной пункт повестки дня», – сказал представитель Кремля. По его словам, Путин продолжает работать в Ново-Огареве.

Кроме того, в графике президента запланировано несколько рабочих встреч закрытого характера, добавил Песков.

21 августа Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. На нем обсуждались стратегия развития Арктической зоны России и вопросы обеспечения национальной безопасности в Арктике.

14 августа на оперативном совещании Совбеза Путин рассказал об итогах учений Тихоокеанского флота. Основной темой заседания были вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и творческих индустриях.

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