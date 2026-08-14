Путин рассказал Совбезу об итогах учений Тихоокеанского флота
Президент России Владимир Путин проинформировал участников оперативного совещания Совета безопасности РФ об итогах учений Тихоокеанского флота, которые он посетил на этой неделе. Об этом сообщил Кремль.
Основной темой совещания стали вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и творческих индустриях. С докладом выступила министр культуры Ольга Любимова.
12 августа в Южно-Сахалинске Путин с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Он заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с проникновением НАТО, оценил действия морской пехоты ТОФа и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.
Глава государства также подчеркнул важность учений ТОФа, которые требуются для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта специальной военной операции.