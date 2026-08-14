Путин рассказал Совбезу об итогах учений Тихоокеанского флота

12 августа в Южно-Сахалинске Путин с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Он заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с проникновением НАТО, оценил действия морской пехоты ТОФа и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.