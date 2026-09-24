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Руденко: Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию с визитом

Анна Суслова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен посетить Россию с визитом, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется действующее приглашение посетить нашу страну с визитом. В России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», – сказал он.

В прошлый раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в сентябре 2023 г. Тогда он отметил, что визит в Россию является демонстрацией важности стратегических отношений с Москвой.

3 сентября 2025 г. президент России Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине после участия лидеров в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Путин подчеркнул, что отношения РФ с КНДР имеют особый характер, и передал самые теплые слова благодарности всему народу КНДР. Северокорейский лидер, в свою очередь, сказал, что страна всегда будет готова оказать помощь России, и назвал это братским долгом КНДР.

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