Руденко: Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию с визитом

3 сентября 2025 г. президент России Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине после участия лидеров в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Путин подчеркнул, что отношения РФ с КНДР имеют особый характер, и передал самые теплые слова благодарности всему народу КНДР. Северокорейский лидер, в свою очередь, сказал, что страна всегда будет готова оказать помощь России, и назвал это братским долгом КНДР.