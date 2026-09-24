МИД РФ: Россия выступает за пересмотр санкций ООН против КНДР

23 сентября Bloomberg писал, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и лидер США Дональд Трампдоговорились на встрече в Нью-Йорке о тесном сотрудничестве для возобновлению диалога с КНДР. Лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове.