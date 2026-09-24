МИД РФ: Россия выступает за пересмотр санкций ООН против КНДР
Россия последовательно выступает за пересмотр бессрочного и антигуманного санкционного режима Совбеза ООН в отношении КНДР, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко ТАСС.
По его словам, за 20 лет санкции доказали несостоятельность и используются Западом для экономического удушения страны. Руденко также отметил, что США и союзники не готовы отказаться от давления на Пхеньян в вопросе ядерного разоружения, игнорируя причины укрепления обороноспособности КНДР. Россия продолжит противодействовать такой линии совместно с конструктивно настроенными членами СБ ООН.
23 сентября Bloomberg писал, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и лидер США Дональд Трампдоговорились на встрече в Нью-Йорке о тесном сотрудничестве для возобновлению диалога с КНДР. Лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове.
В июле власти Южной Кореи отказались от денуклеаризации КНДР как первостепенной цели. Сеул перешел от подхода «денуклеаризация прежде всего» к политике «мир прежде всего» и начал разрабатывать стратегию, предполагающую взаимные уступки в случае прекращения Пхеньяном наращивания ядерного арсенала. В августе Трамп заявил о положительном ответе КНДР на предложение о переговорах.