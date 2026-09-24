Медведев назвал число мандатов «Единой России» в Госдуме

Медведев заявил, что партия улучшила свой результат в сравнении с выборами 2021 г., в том числе в регионах, где тогда у нее возникали сложности. «Единая Россия обеспечила своей фракции конституционное большинство в Госдуме», – подчеркнул он. Для конституционного большинства необходимо не менее 300 из 450 депутатских мандатов.