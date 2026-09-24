Медведев назвал число мандатов «Единой России» в Госдуме
«Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме по предварительным итогам выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, за партию проголосовали около 58% избирателей, а ее кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Окончательные итоги голосования ЦИК планирует подвести 25 сентября.
Медведев заявил, что партия улучшила свой результат в сравнении с выборами 2021 г., в том числе в регионах, где тогда у нее возникали сложности. «Единая Россия обеспечила своей фракции конституционное большинство в Госдуме», – подчеркнул он. Для конституционного большинства необходимо не менее 300 из 450 депутатских мандатов.
21 сентября после обработки 97,37% бюллетеней «Единая Россия» набирала 57,93% голосов. Предварительный расчет на тот момент давал партии 348 мандатов, включая 209 побед в одномандатных округах.
24 сентября 2021 г. ЦИК утвердил результаты предыдущих выборов в Госдуму. Тогда «Единая Россия» получила 324 мандата, 49,82% голосов по партийным спискам и победила в 198 одномандатных округах.