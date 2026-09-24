Грызлов: из-за рубежа за ЕР чаще всего голосовали в Абхазии и Белоруссии

24 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия получила 349 мандатов в Госдуме по предварительным итогам выборов. Он добавил, что за «Единую Россию» проголосовало около 58% избирателей, а ее кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Также Медведев подчеркнул, что партия улучшила результат по сравнению с выборами 2021 г.