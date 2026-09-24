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Грызлов: из-за рубежа за ЕР чаще всего голосовали в Абхазии и Белоруссии

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Из-за рубежа чаще всего голосовали за «Единую Россию» россияне, находящиеся в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии и Молдавии, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«Наиболее высокую поддержку партии "Единая Россия" оказали избиратели в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Молдавии и на Кипре», – заявил он.  

Грызлов добавил, что за рубежом работали 333 избирательных участка.

24 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия получила 349 мандатов в Госдуме по предварительным итогам выборов. Он добавил, что за «Единую Россию» проголосовало около 58% избирателей, а ее кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Также Медведев подчеркнул, что партия улучшила результат по сравнению с выборами 2021 г.

Кроме того, председатель «Единой России» отметил, что европейские страны и Украина пытались помешать проведению выборов в Госдуму, однако их цели не были достигнуты.

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